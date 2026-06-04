◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島は3日、広島市南区の球団事務所で今年2回目のスカウト会議を開いた。今秋ドラフト候補を131人に絞り込み、上位候補として、青学大・鈴木泰成、横浜高・織田翔希ら16人を挙げて映像を確認した。「今回は補強ポイントの話にはならなかった。次回、もうちょっと詰めていくことになる」と田村恵スカウト部長。来季から、セ・リーグもDH制が導入されることに伴