◇交流戦オリックス4─5巨人（2026年6月3日東京ドーム）オリックスに悪夢のような展開が待っていた。3点リードの8回に2番手・椋木が1死満塁を招き、代打・丸に逆転のグランドスラムを献上。右腕は思わず、しゃがみ込んだ。「切り替えてやるしかないですけどね。あそこまでやられるとは思わなかったですけどね…」まさかの被弾に、岸田監督もショックを隠せなかった。リーグトップの15ホールドを挙げ、特に5月は9登板9