子役の永尾柚乃（9）と俳優の伊藤英明（50）が3日、都内で米SF映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」の大ヒット記念舞台あいさつを行った。伝説の賞金稼ぎと強力なフォースを持つ孤児の冒険物語。日本の「子連れ狼」がモチーフになっており、伊藤は初日に長男と劇場で観賞。「30年以上のファンで、ワクワクが止まらなかった。シリーズの新作を息子と見る、いい思い出をつくってくれてありがとう」とス