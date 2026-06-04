◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島は鮮やかな先制攻撃で伊藤を攻略し、交流戦開幕からの連敗は6でストップ、待望の初星を挙げた。郷里の偉人の一周忌に4番打者が燃えた。初回2死三塁で、千葉県酒々井（しすい）町出身の坂倉が右前適時打。長嶋茂雄さんの出身地・佐倉市は隣町にあたり「お会いしたことはないけど、勝手に親近感はある。好投手から先制できて良かった」と汗を拭った。なお