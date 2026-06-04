能登半島地震で液状化被害を受けた地域に対し、新潟市が行う『街区単位の液状化対策』。江南区天野地区に続き、西区大野で対策を希望するかどうかを問う意向確認のアンケートが行われている。市が「住民の声を受けて進む」とする事業は広がりを見せるのか？ ■愛着ある土地に住み続けたい…液状化対策への住民の思い 新潟市西区寺尾地区に位置する大野藤山自治会の池清敏さん。32年前、この地に自宅を構えた。この土地