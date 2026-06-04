新潟県長岡市の米菓メーカーが6月2日、社員のコメへの理解の促進などを目的に、農薬や肥料を使わない『自然栽培米』の田植えを行いました。 田植えが行われた棚田は西日が山で遮られ、湧き水が供給されるため高温障害や水不足になりにくく質の高いコメがとれるということです。 2日は新入社員も参加してコシヒカリの苗を丁寧に植えていました。 【新入社員】 「農家の方の苦労やコメがどう育っていくか体験できたの