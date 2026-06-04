6月4（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道57・・・菊池郡菊陽町津久礼（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞市道・・・熊本市中央区大江（自転車）県道・・・玉名市高瀬（携帯電話・シートベルト）国道3・・・宇城市松橋町（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横