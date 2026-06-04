◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島・佐々木泰内野手（23）が3日、日本ハム1回戦（マツダ）のベンチを外れた。デーゲームで行われたファーム・リーグのオリックス戦（由宇）に4番・左翼で先発。3回2死の2打席目に自打球が左ふくらはぎ付近を直撃し、打席を完了せずに途中交代となった。その後、広島市内の病院を受診し「左下腿部の打撲」と診断された。新井監督は、4日のベンチ入りの可能性