◇交流戦広島3─1日本ハム（2026年6月3日マツダスタジアム）広島ドラフト1位の平川が再昇格し「7番・中堅」で先発出場。伊藤と対戦した左打席こそ無安打に終わったものの、右打席に立った6回1死では左腕・加藤貴の直球を中前へ運んだ。それでも「安打は良かったけど、他（の打席）はあまり良くなかった。全体的に打球が失速していたので」と冷静に振り返った。体調不良が癒えて実戦復帰し、打撃を修正したファーム・リー