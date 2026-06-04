俳優の大泉洋（５３）が３日、都内で行われたＵｂｅｒＴａｘｉの新ＣＭ発表会に恒松祐里（２７）と出席。１０年以上、Ｕｂｅｒを利用している大泉は「クライアントへのあいさつで『ＩａｍＵｂｅｒ』と名乗りました。私がＵｂｅｒだと」とＵｂｅｒ愛を語った。クイズコーナーでは、故郷・北海道江別市でＵｂｅｒＴａｘｉが利用できるか？の問いに「もちろん呼べます。江別、なめてんのか！当たり前じゃないですか！」と