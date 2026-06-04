２０２４年パリ五輪の男女マラソンでいずれも６位入賞の赤崎暁、優花（ともにクラフティア）の夫妻が３日、オンラインで「ガーミンジャパン」の会見に出席した。既にアンバサダーだった暁に続き、優花もランニングＧＰＳウオッチ「Ｆｏｒｅｒｕｎｎｅｒ」のアンバサダーに就任。優花は「ガーミンの存在がクオリティ・オブ・ライフを上げてくれることをお伝えしたい」と語った。２人は昨年６月に結婚。普段の生活でも競技面でも