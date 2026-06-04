神奈川県庁（資料写真）神奈川県で２０２５年に生まれた子どもの数（出生数）は５万２０９人で、２４年に比べ１１１７人減少した。１人の女性が生涯で産む子どもの数を示す合計特殊出生率は０・０３ポイント低い１・０５で、過去最低を更新。出生数、出生率ともに１０年連続マイナスとなった。官民を挙げて子育て支援策を展開しているが、少子化に歯止めがかかっていない実態が浮かび上がった。厚生労働省が３日に公表した人口