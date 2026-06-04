Ｆ１フェラーリが?貴公子?シャルル・ルクレール（２８）との契約延長を発表した。ルクレールは交際していた人気インフルエンサーのアレクサンドラ・サンムルーと結婚したばかり。新婚の２人は超ド級の愛用ヨットをお披露目するなど祝福ムードが続いていたが、また?朗報?が届いた。ルクレールにとって地元となるモナコ・グランプリ（ＧＰ、決勝７日）を前に、名門との契約延長が発表。オランダのモータースポーツ専門メディア