タイムリーは出ない。だが、打線に言い訳の逃げ道もない。阪神は３日の西武戦（甲子園）に２―３で敗れ、首位・ヤクルトとのゲーム差は１・５に広がった。９回には無死から森下が左翼フェンス直撃の三塁打で出塁。続く佐藤輝が左翼ポール際へ突き刺す１５号２ランを放ち、土壇場で１点差まで迫った。しかし、なお無死から大山が四球で歩いた後、一死一塁で代打・坂本が三ゴロ併殺打。最後の反撃は、あまりにもあっけなくしぼん