ソフトバンクは３日の中日戦（バンテリン）に延長１１回の末に８―５で競り勝った。４点ビハインドをひっくり返しての今季最長となる６連勝。貯金を今季最多の７とし、パ２位に浮上した。５回に４点を先取されるも、直後の６回に栗原、山本祐、正木の適時打など５安打を集中させて一挙５得点。同点に追いつかれ、延長戦に持ち込まれたが、４点差をひっくり返した時点で勝つ確率は高かった。５月以降、自慢の救援陣が安定感を取