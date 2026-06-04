◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（３日・甲子園）埼玉の星が、埼玉に本拠地を置くプロ野球選手となり甲子園に帰ってきた。西武・渡辺勇太朗投手（２５）は７回２安打無失点で３勝目。浦和学院時代の２０１８年夏以来、聖地での公式戦ではプロ入り後初勝利を挙げ、「非常にいい思い出になりました」と感慨に浸った。２回に２安打を浴び２死一、二塁とされるも、「カウントもいい感じで進められて、先に追い込むこ