【経済指標】 【米国】 ＊ADP雇用統計（5月）21:15 結果12.2万人 予想12.0万人前回10.5万人（10.9万人から修正） ＊ISM非製造業景気指数（5月）23:00 結果54.5 予想53.8前回53.6 ＊米耐久財受注（4月改定値） 23:00 結果8.0％ 予想7.9％速報7.9％（前月比） 結果1.1％ 予想1.1％速報1.1％（除輸送・前月比） ＊米製造業受注（4月） 結果4.8％ 予想4.6％前回1.8％（1