◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）ミスターの４番魂を継承した。ボビー・ダルベック内野手（３０）の豪快なスイングから飛び出した一発がぐんぐんと伸びた。オレンジに染まるポール際の右翼席へ飛び込むと大歓声を受けながらも、クールな助っ人は顔色を変えずにダイヤモンドを一周した。０―３の７回１死。曽谷の１４６キロ直球を捉えた当たりが反撃ののろしを上げる９号ソロとなっ