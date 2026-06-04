長嶋茂雄が「国民的ヒーロー」となった日。それが１９５９年６月２５日だった。後楽園球場で行われた阪神との伝統の一戦。昭和天皇、皇后両陛下ご臨席による天覧試合が、初めて実現した。このゲームはさらに言えば、史上最強の「ＯＮコンビ」の始まりの日でもあった。鳴り物応援が禁止され、どこか厳粛な空気が漂う中、巨人・藤田元司、阪神・小山正明の両エースが先発した。長嶋は「４番・三塁」、新人の王貞治が「６番・一塁