阪神が新外国人候補として、アンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ３Ａ＝の獲得調査を行っていることが３日、分かった。球団はすでに日本野球機構（ＮＰＢ）に身分照会を実施しており、今後契約に入るとみられる。チームの補強ポイントに合致する中継ぎ投手として期待される。ドミニカ共和国出身の左腕で２０１３年にヤンキースと契約。２０年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、２２年にメジャーデビューを果