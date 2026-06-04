「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）台風が過ぎ去った甲子園。前夜の喧噪（けんそう）がうそのように、穏やかに吹く夜風が恨めしかった。敗戦に笑顔はない。それでも有言実行の“後輩撃ち”で示した意地。阪神・森下翔太外野手が中大対決を制し、完敗ムードを振り払った。０−３の九回、先頭で迎えた第４打席だ。２打席連発を放った５月３０日・ロッテ戦（ゾゾ）からドラフト１位・立石の黒いバットを使用していたが、こ