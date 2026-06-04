「阪神２−３西武」（３日、甲子園球場）最終盤に衝撃の一発が飛び出した。３点を追う九回無死三塁。佐藤輝明内野手（２７）が左翼ポール際に１５号２ランを放った。犠飛かと思われた打球がスタンドインする異次元の逆方向弾。交流戦は２勝５敗と厳しい戦いが続くが、４日は防御率０・６８を誇る平良を攻略し、再び勢いを取り戻す。高々と舞い上がった白球は、なかなか落ちてこない。佐藤輝は打球を見つめながら、スタンドの