「ファーム・西地区、阪神５−１ソフトバンク」（３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）再始動のマウンドでいきなり“山川斬り”だ。腰部の張りで２軍調整中の阪神・伊原陵人投手が約１カ月半ぶりに実戦復帰。六回から２番手として登板し、安打を許さない好投で３回無失点。復活に向けて、始まりの一歩を踏んだ。六回をわずか８球で三者凡退に片付け、続く七回にハイライトがやってきた。１死後、打席に立ったのは球界屈指の