宮島未奈の小説『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）の舞台化を記念して、主演・山下美月の全面帯での重版が決定した。 【写真】山下美月の全面帯版『成瀬は天下を取りにいく』 『成瀬は天下を取りにいく』は2024年本屋大賞をはじめ数々の賞を受賞した宮島未奈による小説。今回の重版により、シリーズ累計発行部数は220万部を突破した。期間限定の山下美月全面帯は、6月上旬より店頭に並ぶ。 舞台版は、『成瀬は