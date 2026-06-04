『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、6月27日21時よりフジテレビ系で放送されることが決定。1作品目となる『遺体は一体……』で上川隆也が主演を務めることが発表された。 参考：アラフィフ俳優たちが放つ“円熟のオーラ”上川隆也、及川光博らが体現する大人の魅力 本作は、ストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズの最新作。1990年4月にレギ