ポルトガル代表のラファエウ・レオンは、母国メディアで移籍する意向を明かした。ミランの一部サポーターは、背番号10の発言に怒りを表している。2022年のスクデット獲得に貢献し、セリエAのMVPに輝くなど、近年のミランの「顔」だったレオン。だが先日、「別リーグでプレーする準備はできている」と、イタリアを去る考えを口にした。以前から退団の可能性がうわさになっていただけに、『Gazzetta dello Sport』紙は移籍希望