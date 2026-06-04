2026年6月2日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、ジンバブエがリチウム資源に対する中国企業の独占を打破するため、資源ナショナリズムを強めていると報じた。記事は仏紙ル・モンドの報道内容を引用。ジンバブエがアフリカ最大のリチウム生産国であり、世界シェアの9．3％を占める世界4位の生産拠点となったと伝えた。また、1〜3月の輸出額は前年同期比79％増の約10億ドル（約1600億円