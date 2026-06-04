日本テレビは4日、「24時間テレビ49-愛は地球を救う-」（8月29、30日放送）で俳優の山崎育三郎（40）がチャリティーパートナーを務めると発表した。山崎は「今まさに誰かを支えている方、悩みを抱えている方、ご家族のために頑張っている方に少しでも寄り添える時間になったらうれしいです」と意気込みを語った。番組の総合司会にはお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良が新たに就任。16年連続総合司会を担当するフ