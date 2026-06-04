家計の支援策を講じることが大切とはいえ、市場に財政悪化への警戒を強めさせるやり方では逆効果になりかねない。予備費の枠組みを用いてガソリン代の補助を現状のまま続けるのではなく、財政規律に配慮して、縮小の道筋を明確にするべきだ。政府は総額３兆１１３５億円の２０２６年度補正予算案を閣議決定し、国会に提出した。「中東情勢等対応予備費」を創設し、２兆５０００億円を家計支援などに充てるのが柱だ。７〜９