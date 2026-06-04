２度の住民投票で示された民意は、一体何だったのか。大阪都構想にまたしても挑戦するという吉村洋文・大阪府知事の姿勢は理解に苦しむ。しかも大阪市民を対象とした住民投票で失敗したからといって、今度は府民全体を対象に構想の是非を問うというのは、ご都合主義がすぎないか。大阪府、大阪市の両議会がそれぞれ、都構想の具体案を検討する法定協議会を設置することを議決した。構想を推進する日本維新の会代表の吉村氏の