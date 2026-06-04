俳優の山崎育三郎さん（40）が、日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ49ｰ愛は地球を救うｰ』（8月29日・30日放送）で、チャリティーパートナーを務めることが発表されました。■山崎育三郎、双子のピアノデュオ『兄ーズ』のもとへ今年の番組のテーマは『わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜』。今回、山崎さんは、双子のピアノデュオ『兄ーズ』として活動する、山下順一朗さんと宗一郎さんのもとへ。2人は、国際音楽コン