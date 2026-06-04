俳優の二宮和也（42）が3日、都内で「野村不動産ソリューションズ」新CM発表会に出席した。先月31日に嵐のグループ活動終了後、メンバーが報道陣の前に登場するのは初めて。嵐は31日にラストツアーの最終公演を東京ドームで開催。約26年半の活動に華々しく終止符を打ってから中2日。二宮は台風6号が接近する“嵐”の中、同社の社員「に野村和也」に扮してスーツ姿で登壇。社長から辞令を交付され名刺交換も行った。司会に「