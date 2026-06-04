衆参両院の正副議長は３日、皇族数の確保に向けた取りまとめの原案を修正する方針を固めた。結婚後の女性皇族が身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案への評価に関する表現を「基本的に妥当」から「了とする」に変更する方向で調整している。複数の関係者が明らかにした。取りまとめ案は、政府に２案の制度設計を促す方向で、養子案に慎重な立場を取る立憲民主党の対応などが焦点となっている。正