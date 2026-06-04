阪神は３日、球団広報の二神一人氏（３９）に関する一部週刊誌の報道を受け、球団関係者が取材対応した。報道では今年３月、二神氏が妻に暴力を振るったとして被害届を出され、５月１日に書類送検されていたと報じられた。球団関係者は「報道にもあった通り、当該従業員が書類送検された旨を確認した。書類送検された事実は本人に知らされておらず、本日改めて本人が警察に確認したところ、その事実を聞き、球団に報告があった