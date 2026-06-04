《横山武に聞く》――1週前追いに乗って。「相変わらずうるさい面もありますし、走り方もドタドタ走ります。その辺、いつも通りで元気がありそうだなという感じでした」――昨秋の富士SとマイルCSで騎乗した時と感じた変化は？「先ほどの続きにはなるが、いい意味で特に変わっていない。とても良かったんじゃないかなと思います」――東京マイルの舞台適性に関して。「安田記念は毎回崩れず走ってくれています。東京