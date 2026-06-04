【ニューヨーク＝平沢祐】巨人の長嶋茂雄・終身名誉監督が８９歳で亡くなってから１年を機に、長嶋さんの教え子で巨人や米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さん（５１）が２日（日本時間３日）、読売新聞の取材に応じ、恩師との思い出や多くの人に愛された人柄を振り返った。――長嶋さんが亡くなって１年がたった。「監督のことは色々な時に思い出す。自宅のリビングに自分の家族と監督が写った写真がある。約１