アツギの「冷感UVアームカバー」日焼けが気になる季節―。腕や顔周り、首元をしっかり覆って紫外線から肌を守るアイテムが登場している。いずれも接触冷感の生地を採用し、ひんやり涼しい肌触りに仕上げた。暑い時期の外出に活用できそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）アツギ（神奈川県海老名市）の「冷感UVアームカバー」は、よく伸びて腕にフィットするため、ずれ落ちにくいのが特徴だ。主力品のタイツの製法を応用した。