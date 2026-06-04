「プロレス・新日本」(３日、後楽園ホール)ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」公式戦最終戦が行われ、準決勝進出者４人が決まった。Ｂブロックはトップの５人全員が勝ち、勝ち点１２で並んだものの、直接対決の結果を踏まえた大会規定により、ＹＯＨ（３７）とロビー・イーグルス（３６）が突破。Ａブロックは７人が並ぶ大混戦だったが、前回覇者の藤田晃生（２３）、マスター・ワト（２９）が進出した。