梅雨入りの時期に設定された雑節「入梅」（2026年は6月11日）を前に、梅酒づくりのシーズンが到来。チョーヤ梅酒株式会社（本社・大阪府羽曳野市）で6月1日、和歌山県紀州産の南高梅（なんこううめ）の漬け込み作業が始まった。一斉に飛び出す“南高梅”一瞬にしてウメの実の香りも広がる〈2026年6月1日撮影 大阪府羽曳野市〉紀州から続々運ばれる“南高梅”チョーヤでは全体の8割が使用される 2026年も多品種含め4000〜6000ト