ソフトバンク・王貞治球団会長（８６）が、長嶋茂雄さんの一周忌に際してスポーツ報知の取材に応じ、思いを語った。ＯＮ砲として巨人を栄光のＶ９に導き、深い絆で結ばれた２人。野球界発展への理念を受け継ぎ、「今後もずっと心の中で生きていってくれる」と願った。「長嶋茂雄さんは永久です」―。昨年１１月２１日、東京ドームで行われた「お別れの会」。王さんは祭壇を前に、そう言葉をかけた。一周忌を迎えても、刻みつけ