◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）巨人がドラマチックすぎる逆転劇で、ミスターの命日に勝利をささげた。昨年８９歳で永眠した長嶋茂雄さんの一周忌となった３日のオリックス戦は「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」と銘打たれた特別試合として開催。１―４の８回１死から３連打で塁を埋めると、丸佳浩外野手（３７）が自身３年ぶり３本目の代打満塁弾を放って試合をひっくり返し