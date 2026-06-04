◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日５―８ソフトバンク＝延長１１回＝（３日・バンテリンドーム）ソフトバンクが４点差を逆転して、１８年以来となる交流戦６連勝＆今季最長６連勝を飾った。「７番・一塁」で今季初スタメンとなった広瀬隆太内野手は、４打数３安打２打点の活躍を見せた。２回２死での１打席目に、二塁・山本のグラブをはじく内野安打で今季初安打。今季チーム初の延長に突入すると、１０回先頭の中前打で