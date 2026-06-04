◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム・マツダスタジアム）広島・床田寛樹投手が６回１失点で３勝目を挙げた。７安打を浴びながらも「けっこう打たれましたけど。まあ、打たれるのはいつものことで。別に打たれても、ランナーを返さないようにするだけ。切り替えて投げていました」とリードを守った。３点リードの３回は１点を失ったが、なおも１死二塁を切り抜けた。４回以降も３イニング連続で得点圏に走者