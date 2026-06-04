◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日５―８ソフトバンク＝延長１１回＝（３日・バンテリンドーム）中日は、交流戦４連勝スタートからの４連敗を喫した。延長１１回に勝野が先頭の近藤に四球を与えた後、続く栗原のゴロを遊撃・村松が失策。この回１安打で３点を許した。井上監督は「耐えて耐えてというところで。守備のミスもそうだけど、先頭に四球を出すあたりがウチの弱さ。象徴的な感じだった」と声を絞り出した。５回に