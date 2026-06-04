◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―３西武（３日・甲子園）阪神の藤川監督が、ダブルエラーを犯した小幡に奮起を促した。１点ビハインドの７回２死二、三塁で１３試合ぶりに遊撃スタメンの若虎はゴロをはじいた後、さらに一塁へ悪送球。２点を失った受け身の守備に、指揮官は「とにかく攻めるということ。強い、その一歩が踏み出せる選手しか、こういう戦いにおいては大きな差。情けないチームにするつもりはない」と、