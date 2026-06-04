◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）広島が待望の交流戦初勝利を手にした。好投手を相手に初回の３得点で、６連敗中のムードを一掃。坂倉将吾捕手（２８）が突破口を開いた。２死三塁で先制打。カウント２―２と追い込まれたが、伊藤の内角いっぱいの１４９キロを右前に運び、「いい投手から先に点を取ることができてよかったです」と、主砲の仕事を果たした。４番の一打からさら