卓球女子で２０２１年東京、２４年パリ五輪団体銀メダルの平野美宇（２６）がＴリーグ女子「九州カリーナ」への移籍が濃厚となっていることが３日、分かった。関係者によると、自身の活動の幅を広げたいとの思いから、環境を変えて挑戦することを決断。この日までに木下グループとの所属契約が満了となり、Ｔリーグで４季プレーした木下アビエル神奈川を退団する意向を伝えたという。平野は昨季も１５勝５敗と活躍するなど、初