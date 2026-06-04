◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（３日・甲子園）阪神が新外国人候補として、アンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ傘下３Ａ＝の獲得に動いていることが３日、分かった。１５０キロ台後半の直球を武器とする剛腕タイプの左腕。チームは昨季フル回転した及川や桐敷が本調子といかず、左腕のルーカスら新助っ人勢も振るわないなか、リリーフ要員で白羽の矢を立てたもようだ。セベリーノは１３年にヤンキ