８月２９、３０日に日本テレビ系で放送される「２４時間テレビ４９‐愛は地球を救う‐」のチャリティーパートナーに、ミュージカル作品をはじめ、ドラマ、映画、歌手、トーク番組のＭＣなど、多彩な分野で活躍する山崎育三郎が就任することが４日、発表された。山崎が向き合うのは、新生児集中治療室等を退院した後も、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の２４時間の医療的ケアが日常的に必要な子どもたち