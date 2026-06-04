フジテレビ系の「世にも奇妙な物語」が６月２７日午後９時から同局系で放送されることが４日発表された。「世にも…」は、おなじみのストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へといざなう人気シリーズ。全４作品の第１作品目は、意外にも今回初出演となる上川隆也主演の「遺体は一体・・・・・・」。ベテラン刑事を演じる上川が事件現場を訪れるところから物語が始まる。「お声は掛からないものだと思って